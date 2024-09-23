وزير التموين يناقش مع سفير الصومال آليات التعاون لتحقيق الأمن الغذائي والتبادل التجاري

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.

وخلال اللقاء اشاد وزير التموين بتطور العلاقات بين مصر ودولة الصومال خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية.

وناقش الدكتور آليات العمل المشتركة والخطط المستقبلية لتطوير التعاون في الملفات التي تدعم التعاون بين البلدين المتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري.

ومن جهته، أكد السفير الصومالي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين في مجالات الزراعة والتجارة ك.

وأشار إلى أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات متبادلة بين مصر والصومال.