تباين مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات.. ورأس المال يسجل 3.4 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2.108 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 31,022.54 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 13,449 نقطة.

وهبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2,973.67 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.08% ليغلق عند 38,128.08 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 7,314.28 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.79%، ليغلق عند مستوى 10,417.14 نقطة، وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 6,137.23 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 178.3 مليون جنيه، و 16.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 195.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 985.8 مليون سهم، من 114.5 ألف صفقة منفذة.