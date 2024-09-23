تقرير: فرنسا تضغط على حزب الله لقبول بتسوية دبلوماسية مع إسرائيل

أفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر أن "وفداً فرنسياً سعى إلى الضغط على حزب الله للانسحاب والقبول بالحل الدبلوماسي مع إسرائيل.

ووفقا للشبكة سيزور وفد استخباراتي تركي قطري لبنان غداً لمحاولة التوصل إلى حل ومنع حدوث حرب شاملة.

وهاجمت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان.. حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الاثنين/.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي نشر صورة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي من غرفة القيادة العسكرية تحت الأرض في تل أبيب وهو يوافق على مجموعة من الغارات الجوية.

وأفادت التقارير بأنه تم إطلاق نحو عشرة صواريخ باتجاه صفد ومنطقة بحيرة طبريا فيما يبدو أنه أول إطلاق صاروخي من لبنان اليوم، وقد دوت صافرات الإنذار وسُمعت التنبيهات بالقرب من بحيرة طبريا كما تدوي صفارات الإنذار التي تحذر من تسلل طائرة بدون طيار بشكل منفصل في مناطق الجليل الأعلى.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت: "إن النجاح في المرحلة الجديدة من الحرب ضد حزب الله في لبنان سيعتمد على امتثال المواطنين الإسرائيليين لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والحفاظ على الهدوء".

وعلى صعيد متصل.. دعت الصين اليوم مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل في "أسرع وقت ممكن"، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وطالبت السفارة الصينية لدى إسرائيل في بيان -أوردته صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية- المواطنين الصينيين في إسرائيل بـالمغادرة والعودة إلى بكين أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا في أسرع وقت ممكن، كما حثت رعاياها على عدم السفر إلى إسرائيل في الفترة الحالية.

وهددت إسرائيل و"حزب الله" بالتصعيد عبر الحدود رغم الدعوات الدولية للطرفين لتجنب الدخول في حرب شاملة.