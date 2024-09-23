15 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع طفيف للأوقية بعد أن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2631 دولارًا، في بداية التعاملات، وذلك بفعل تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وتزايد وتيرة المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام يو السبت الماضي الماضي " ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3560 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لتلامس مستوى 2631 دولارًا، واستقرت عند مستوى 2624 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3051 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.

ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق نسبيًا مع سعر الذهب بالبورصة العالمية، في ظل تراجع الطلب واستقرار سعر صرف الدولار.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.8 %، وبقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3480 جنيهًا، ولامس مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1.7 %، وبقيمة 82 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2579 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 2626 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.

وأوضح التقرير، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 12 % تقريبًا، وبنحو 370 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 560 دولارًا، وبنسبة 27٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا بعد لامست الأوقية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2631 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، وسط تزايد الرهانات حول المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي،كما أسهم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على زيادة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

أضاف، أن خفض أسعار الفائدة يعد عاملًا إيجابيًا للذهب، حيث إنها تقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

لفت، إلى أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل ولبنان تعزز من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الاثنين، كما يشهد الأسبوع بعض التصريحات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي ومن ثم سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.