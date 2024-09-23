برعاية "الاتصالات".. انطلاق النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية 5 أكتوبر

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار "عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة"، للاحتفال بعقدٍ كامل من الابتكار وريادة الأعمال، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "FEDCOC". يشارك في رعاية القمة كل من الراعي البلاتيني "تريانجلز"، الراعي الذهبي "Edventures"، والراعي الفضي "سفارة السويد بالقاهرة". والمنظم الرئيسي للفعالية هي شركة "ماركيد".

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا يتجاوز 40,000 مشارك، بينهم أكثر من 200 مستثمر، وما يزيد عن 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث الابتكارات، مما يعزز مكانة قمة تكني كأكبر حدث دولي في منطقة البحر المتوسط متخصص في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتتضمن القمة أكثر من 80 جلسة نقاشية و100 ورشة عمل تفاعلية تستعرض أحدث الابتكارات وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، بحضور نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين مثل مستشار وزير الاتصالات السيد محمود بدوي، وزير التربية والتعليم الأسبق د. طارق شوقي، الفنان محمود حميدة، وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وعلق السفير السويدي بالقاهرة هوكان ايمسجورد قائلًا: “نحن فخورون بشراكتنا الطويلة مع قمة تكني التي تعزز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، خاصة في مجال الألعاب الإلكترونية التي تعتبر محركًا للإبداع والنمو الاقتصادي”.

وفي هذا السياق، صرح المهندس طارق القاضي، مؤسس القمة، قائلًا: "نحتفل اليوم بمرور عشر سنوات على انطلاق قمة تكني التي أصبحت منصة فريدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وساهمت في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي الرقمي في مصر والمنطقة".