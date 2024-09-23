السوبر الأفريقي.. وقت إضافي أو ركلات ترجيح في حال التعادل بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب “المملكة آرينا” بالعاصمة السعودية الرياض في “دريبي” جديد لكرة القدم المصرية.

ويشارك فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا فيما يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قمة الأهلي في كأس السوبر الافريقي بعدما توج بلق كأس الكونفدرالية على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي.

ماذا تقول لائحة السوبر في حالة التعادل

ووفقا للائحة بطولة السوبر التي وضعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” فإنه في حال نهاية مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالتعادل في وقهتا الأصلي سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.