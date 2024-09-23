“أنا حاسس بيك".. نجل كريم الحسيني يدعمه في عرض مسرحية "كازينو"

نشر الفنان كريم الحسيني مجموعة من الصور بصحبة نجله "فجر" الذي حرص على تقديم الدعم كاملًا بعد قرار اعتزاله الفن، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

نجل كريم الحسيني يدعمه والده خلال عرض مسرحية "كازينو"

علق الفنان كريم الحسيني قائلًا: "أحلى حاجة حصلت النهاردة إن ابني فجر حبيبي وسندي أصر إنه ينزل معايا المسرح عشان مابقاش لوحدي، وقالي يا بابا أنا نازل عشان أدعمك وأبقى جنبك بعد البوست بتاعك، أنا حاسس بيك، وفضل طول العرض قاعد في الأوضة مستنيني وبيسمع العرض من الكواليس مش بيتفرج عليه وده عندي بالدنيا وما فيها هو ده الرزق الحقيقي.. بحبك يا فيجو".

مسرحية “كازينو”.. أخر أعمال الفنان كريم الحسيني

يشارك الفنان كريم الحسيني في مسرحية "كازينو" مع كل من مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب، من كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ومن إخراج عمرو حسان.