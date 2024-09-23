محافظ البحيرة تكرم مدير مدرسة شريف محروس غانم الابتدائية بقرية دربك بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تكريم العناصر المتميزة وتشجيع الكفاءات التعليمية يشكلان ركيزة هامة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشددة على استمرار تطبيق سياسة الثواب والعقاب لتحفيز العاملين على تقديم أفضل ما لديهم، بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.

وجاء ذلك خلال تكريمها، ممدوح الشاذلي، مدير مدرسة شريف محروس غانم الابتدائية بقرية دربك، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية، بمكتبها بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم الفقي مدير إدارة مركز دمنهور وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة فى المدرسة وظهورها بالشكل اللائق، سواء من حيث النظافة أو جاهزية المباني لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك عقب الجولة المفاجئة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر بالامس لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وأشادت الدكتورة المحافظ بالنظام العام والانضباط والمظهر الحضاري للمدرسة، من حيث الجاهزية الفنية والإدارية، ومستوى النظافة ، وسير اليوم الدراسي بالشكل الأمثل.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم مدير المدرسة واهدائه شهادة تقدير، مشيدة بكافة الجهود التى تعكس الالتزام التام من قبل الإدارة والمعلمين بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تدعم تفوق الطلاب وتساعدهم على التميز.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستثمار في العنصر البشري، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، ودعمًا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم، الذي يمثل الأساس لتقدم المجتمع وازدهاره.