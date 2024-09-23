الأربعاء المقبل.. حفل إطلاق "مصر يا عبلة" بمكتبة القاهرة الكبرى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "مصر يا عبلة - سنوات التكوين" للفنان التشكيلي محمد عبلة، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويناقشه ويحاوره الكاتب والصحفي جمال القصاص، وتدير المناقشة الكاتبة داليا شمس، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة في 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

سطور من الكتاب

أول هدية تلقيتها في حياتي كانت علبة طباشير ملون من ناظرة المدرسة الابتدائية "أبلة نجية"، وهي التي اعتادت من قبل أن تعاقبني على شخبطاتي التي ترى أنني أُشوِّہ بها جدران المدرسة، تغيرت الحال بعد أن زار المدرسة مفتش التربية الفنية، وطلب مني أن أرسم على السبورة مباراة لكرة القدم بين فريقَي الأهلي والزمالك، ولما فرغت من الرسم، وأُعجب به، أوصى الناظرة بمكافأتي، وقال لها: "اهتمي بيه.. ده فنان".. رافقني هذا اللقب من يومها طيلة سنوات دراستي، وكان عذرًا لي إذا ارتكبت أي خطأ: "أصله فنان".

برهافة وجرأة ريشة فنان شجاع، يأخذنا الفنان محمد عبلة عبر هذا الكتاب إلى رحلة ثرية ومُلهمة مليئة بالكفاح وصور الصمود من أجل الفن. وتستحوذ سنوات الدراسة الفارقة داخل كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على مساحة كبيرة من ذكريات الفنان، خلال فترة زمنية صعبة؛ هي سنوات السبعينيات؛ التي حفلت بالكثير من المتغيرات والتحولات، كما اشتبك فيها السياسي مع الديني وانعكس على كافة تفاصيل الحياة اليومية يكشف عبله كيف تمكّن مع فناني جيله من التفاعل معها صعودًا وهبوطًا؛ فقد عاش سنوات البدايات الصعبة، وصاغ أسئلتها القلقة بروح المغامر الراغب في خوض الكثير من التجارب الفنية والإنسانية، وقد ظهر أثرها جليًّا في المسارات اللاحقة للفنان، كما بلورت منجزه وساهمت في تشكيله. يكتب الفنان شهادته الحية عما عاشه بأقصى درجات الصدق والبساطة، والعفوية، مراهنًا على ثراء التجربة وطابعها الحيوي، كما يتوقف أمام بعض الرموز الثقافية والفنية التي تقاطع معها عبر مسيرته، ومنهم مَن ساعد ومَن تخاذل.

محمد عبلة

محمد عبلة، هو فنان تشكيلي، حاصل على وسام جوته الألماني عام 2022، كأول فنان تشكيلي مصري وعربي يحصل على هذا الوسام، أقام عددا كبيرا من المعارض الفنية المحلية والعالمية سواء المعارض الخاصة أو الجماعية، وشغل منصب مدير قاعة الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية سنة 1990.