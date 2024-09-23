مجلس جامعة المنصورة يعلن الفائزين بجوائز 2024

وافق مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين بجلسته رقم (615) برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على منح جوائز الجامعة لعام 2024 م لعدد (54) عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالجامعة من إجمالى عدد (123) متقدم.

وقد حصلت كلية العلوم على عدد (12) جوائز وكلية الصيدلة على عدد (11) جوائز وكلية الهندسة على عدد (8) جوائز وكلية الطب البيطري على عدد (8) جوائز وكلية الطب على عدد (3) جوائز وكلية طب الاسنان على عدد (3) جوائز وجائزتان لكلية الحقوق وجائزتان لكلية السياحة والفنادق وجائزتان لكلية التجارة وجائزة واحدة لكلية الحاسبات والمعلومات وجائزة واحدة لكلية التربية النوعية وجائزة واحدة لكلية التربية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الفائزين بجوائز الجامعة مؤكدًا أن جامعة المنصورة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير في مجال البحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن منح الجوائز يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى دعم وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز بحثيًا وتعليميًا وخدميًا اهتماماً كبيراً بدفع عجلة الابتكار والتطوير، والعمل على إعداد جيل من الباحثين والعلماء القادرين على مواجهة تحديات العصر، وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تقدم المجتمع وازدهاره.

كما أشار إلى أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 م خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالتالي:

أولا: جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (مائة ألف جنيه) تم منحها فى مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب، الدكتور احمد جمال الدين عبد الفتاح موسى الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق و مجال العلوم الطبية الصيدلية الدكتور بدير على الدين حسن الباز الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك بكلية الطب و مجال العلوم الاساسية الدكتور عوض ابراهيم أحمد محمد الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم و مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات الدكتور أحمد محمد حامد قنديل الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة

ثانيًا: جائزة الجامعة للتفوق العلمي وقيمتها (خمسون ألف جنيه) مجال العلوم الأساسية الدكتورة علا أحمد السيد الجمال أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور جمال محمود عبد الفتاح عوف أستاذ بقسم النبات بكلية العلومو مجال العلوم الصيدلية تم منحها مناصفة بين الدكتورة شاهندة متولي عثمان المسيري أستاذ بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية كلية الصيدلة، الدكتورة وئام نبيل السيد إبراهيم أستاذ بقسم الكيمياء العقاقير كلية الصيدلة و مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات الدكتور محمد عطية محمد عبد الرحمن أستاذ بقسم الهندسة الانشائية كلية الهندسة ومجال العلوم البيطرية والزراعية الدكتورة ايمان زهران عبد الحميد أستاذ بقسم طب الاحياء المائية بكلية الطب البيطري .

ثالثا: جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (خمسة وعشرون ألف جنيه) وتم منحها لكلا من: الدكتور أحمد محمد متولي عوض أستاذ مساعد بقسم هندسة الأشغال، الدكتور محمود محمد سعفان السيد أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، الدكتور محمد عبد العال لطفي أستاذ مساعد بقسم النبات، الدكتور شادي محمد محمد الدفراوي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء، الدكتورة سمر ثروت رضوان أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة، الدكتور مصطفى محمد سعد أحمد شلبي أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة، الدكتورة داليا حسن أحمد الكاشف أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم، الدكتور يحيى محمد أمين الدياسطي أستاذ مساعد بقسم العقاقير، الدكتور محمد عبده محمد حسن رزق أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنة والمعدية والأسماك، الدكتورة علا على السيد حبته أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية، الدكتور محمد أحمد محمد غنيم مدرس بقسم إدارة الأعمال، الدتور محمد أحمد محمود محمد السعيد مدرس بقسم الدراسات الفندقية.

رابعاً: جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير والدكتوراه درجة الدكتوراه وقيمتها (خمسة عشر ألف جنيه) جائزة درجة الدكتوراه تم منحها لكلا من: الدكتورة شيماء إبراهيم عبده إبراهيم مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، الدكتورة نرمين عادل السيد صابر مدرس بقسم الكيمياء الدوائية،الدكتورة راندا هانئ إسماعيل عوضين مدرس بقسم الصيدلانيات، الدكتور أحمد محمد عوض شطا مدرس بقسم الادوية والسموم، الدكتورة سماء فوزي عثمان عبد المحسن مدرس بقسم الهندسة الكهربية، الدكتور محمد زكي الخضر علي مدرس بقسم الهندسة الكهربية،الدكتورة هالة أحمد على عكاشة مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات، الدكتور اسلام عبد الغفار اسلام رزق مدرس بقسم الكيمياء، الدكتورة علا رجب عبد العزيز موسى مدرس بقسم الكيمياء، الدكتورة سارة سعد إبراهيم عبد العزيز مدرس مساعد بقسم النبات،الدكتورة منه الله أشرف أبو الوفا مدرس مساعد بقسم الفيزياء، الدكتور عمار طه محمد يوسف مدرس مساعد بقسم الاستعاضة السنية المثبتة،الدكتورة ايمان حمزة محمد أحمد البلاسي مدرس مساعد بقسم العلاج التحفظي.

أما درجة الماجستير وقيمتها (عشرة ألاف جنيه) وتم منحها لكلا من: عبد الرحمن أحمد محمد حامد قنديل معيد بقسم هندسة القوي الميكانيكية، أسماء محمد محمد عبد اللطيف أبو العز معيده بقسم الهندسة الكهربية، هبه أشرف محمد شعراوي معيده بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، منى عبد الله عبد الله سالم معيده بقسم البكتريا والمناعة والفطريات، ايمان يسري السيد محمد حنيش معيده بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، نعمت طارق محمود عبد الهادي معيده بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية مناصفة، مريم صادق عبد المقصود إبراهيم، معيده بقسم الكيمياء الدوائية مناصفة، شيماء سعد زكي أبو المعاطي معيده بقسم تقويم الأسنان، عائشة نشأت على محمد الدسوقي معيده بقسم الرياضيات، هاجر على على مجاهد معيده بقسم الكيمياء، عزيزة محمد طلعت هلال إسماعيل معيده بقسم الاقتصاد المنزلي، علاء صلاح عثمان حسن معيده بقسم المواد الاجتماعية (الجغرافيا الطبيعية)، نهلة عيد أحمد أحمد معيده بقسم الاقتصاد، محمود نعيم عباس معيد بقسم الدراسات الفندقية.

خامسًا: جائزة أفضل قسم علمى وعددها 6 جوائز قيمتها (مائتان ألف جنيه) لكل جائزة وتم منحها على النحو التالى: مجال العلوم الطبية والصيدلية الكيمياء الحيوية كلية الصيدلة، مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة: قسم الصحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء وقسم الصحة والامراض المشتركة كلية الطب البيطري

مجال العلوم الإنسانية والآداب والفنون: قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية الحقوق.

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