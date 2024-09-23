وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بنقيب أطباء أسنان القاهرة خلال زيارته للوزارة ، مشيرة إلي أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .

من جانبه تقدم الدكتور وليد حسن بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض على اختيارها وزيرة للتنمية المحلية ونيل ثقة القيادة السياسية في الحكومة الجديدة ، وأعرب نقيب أطباء أسنان القاهرة عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتورة منال عوض خلال توليها المسئولية في خدمة جميع أبناء المحافظات .

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين المحافظات والنقابة والتي سيتم التنسيق فيها مع الوزارة خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلي استعراض موقف عيادات الأسنان في الأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً في الدولة المصرية والخاصة وعلي رأسها قانون التصالح علي مخالفات البناء والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام والتأكيد علي أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء علي الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات .