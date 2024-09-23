رانيا فريد شوقي: "لا أنوي الاعتزال.. وقلقانة على الفنانين الشباب".. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن هناك الكثير من الفنانين يعانون من قلة ترشيحهم للأعمال الفنية، قائلة: "مش بس فنانين دا في ناس كتير فنانين ومخرجين وكتاب سيناريو ومهندسين ديكور ومصورين، والأكاديمية الفنية كل سنة بتخرج دفعة وفي الناس دي؟".

وأضافت "رانيا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس": "أن سبب الأزمة أن زمان كان في إنتاج كثير أكثر من الوقت الحالي، كان في صوت القاهرة وقطاع الإنتاج ومدينة الانتاج وفي من خلالهم منتجين وفي منتجين قطاع خاص وكانت المنظومة أكبر من كده بكتير".

وتابعت: "نتمنى حد يتكلم مع الفنانين ويعمل اجتماع ومن فترة طالب الفنان الكبير محمد صبحي بده يكون في مقابلة مع رئيس الوزراء أو الرئيس ويسمع شكواهم لإننا ناس زي كتير في المجتمع وعندنا فكرة"، موضحًة: "أنا بشتغل والسنين اللي فاتت عملت شغل لكن أنا قلقانة على الفنانين الشباب لأني بتكلم على حلم شباب كتير وده اللي بيوجعني لأني اتخيلهم أولادي وعندهم مسؤوليات".

وأردفت"أن الفن موهبة وبعد فترة من احترافها تكون مهنة الشخص، أنا أبويا كان بيرفض المشروعات خارج الفن ويقول فلوس الفن تروح للفن، ولما كنت بسأله بتنتج ليه كان بيرد ويقولي أنا عندي حلم ومشروع بحلم أنفذه واعمله وعارف أنا عايز أقدم ايه أنا بعمل حاجه لتاريخي ومجتمعي".

وعن شائعة اعتزالها الفن أكدت أن هناك خطأ في نقل الخبر الخاص بنيتها في الاعتزال، قائلة: لا أنوي اعتزال الفن، وأن ما يقال مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".