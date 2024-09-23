برشلونة يشخص إصابة تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، إصابة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك فى بيانا رسمي.

وتعرض تير شتيجن خلال مباراة فياريال، للإصابة في الركبة بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، ليسقط بشكل خاطئ على ركبته.

وغادر الحارس الألماني الملعب على حامله، واضعا يديه على وجهه، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

وأصدر برشلونة بيان على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "أكس"، قال فيه: "يعاني مارك تير شتيجن، من تمزق كامل في الوتر الرضفي للركبة اليمنى".

وأضاف "سيخضع تير شتيجن لعلاج جراحي اليوم، وبعد انتهاء العملية، سيتم إصدار بيان طبي جديد".

وكشفت العديد من التقارير أن تير شتيجن سيغيب بشكل مؤكد عن مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.