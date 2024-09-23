وزير الاتصالات يشارك في جلسة حول الذكاء الاصطناعي بنيويورك

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة وزارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة"، نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك. تركزت الجلسة حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والتصدي للتحديات التنموية.

شارك في الجلسة كبار الشخصيات الدولية، منهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، والسيد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين من دول أخرى مثل كولومبيا، رواندا، وإيطاليا.

أكد الدكتور عمرو طلعت على القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة. أشار إلى جهود مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم، مشددًا على التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا.

كما أشاد الدكتور طلعت بمنصة AI4SD، التي أطلقتها الإمارات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً على أهمية التعاون الجماعي في تعزيز التنمية المستدامة.

على هامش الجلسة، التقى الدكتور عمرو طلعت بالسيد عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة. تناول اللقاء كذلك استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة في أكتوبر المقبل.

اختتم الدكتور طلعت زيارته بلقاء مع مسؤولي شركة Trellix الأمريكية، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في مصر، والاستثمار في مجال التعهيد.