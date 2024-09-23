منال عوض: المنتدى الحضري العالمي ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، ويعد الفوز باستضافة المنتدى، شاهداً جديداً على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال اجتماع مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة تم التأكيد على تنظيم حفل افتتاح وختام مبهر يظهر القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية، كما أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، هذا بجانب الفعاليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، وتتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات و الجهات المعنية، لمتابعة التحضير للمنتدى، وعقد اجتماع أسبوعى لممثلى كل الوزارات والجهات بمقر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان ، كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها التي تم استعراضها في الاجتماع تمهيداً للعرض علي رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدي ، خاصة مع بدء العد التنازلي واقتراب استضافة مصر للمنتدي بما يسهم في خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق للدولة المصرية، باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.