بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طرق بأبو النمرس

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة بنطاق مركز أبو النمرس تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من طريق المريوطية الي طريق الترعة الشبرامنتية بطول ٣ كم وذلك لأستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، في أطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة .

وجه نائب المحافظ بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير مشددا علي الألتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الأنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق.

كما تفقد النائب وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع ٦ أكتوبر بمدينة أبو النمرس مشددا بسرعة أستكمال البلدورات في بعض المناطق رافق نائب المحافظ السادة زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة

و محمد الراوي مدير شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة و عصام عبد العاطي مدير عام مياة الشرب بابوالنمرس والحوامدية والبدرشين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمصرية للأتصالات والشركات المنفذة للأعمال.