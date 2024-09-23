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الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تكافل الصحفيين يقرر تقسيط فروق الاشتراك على 18 شهرًا

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قرر مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين منذ قليل، تخفيف العبء عن كاهل الزملاء، بتقسيط فروق الاشتراكات المستحقة على الأعضاء من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024، وفقا لبنود الدراسة الاكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو الماضي، وتبلغ قيمتها 900 جنيه، بحيث يتم تحصيلها على 18 شهرا، بمعدل 50 جنيهًا فقط كل شهر، تضاف إلى الاشتراك الشهري المقرر لكل عضو. 

وأكد مجلس ادارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين أن يتم البدء في تحصيل فروق الاشتراكات المستحقة على الأعضاء، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، على أن ينتهي تحصيل فروق الاشتراك في مارس 2026.

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين منذ قليل تخفيف العبء عن كاهل الزملاء بتقسيط فروق الاشتراكات المستحقة على الأعضاء من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 وفقا لبنود الدراسة الاكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو الماضي