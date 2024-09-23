أُصبت بذبحة في قلبي بسبب محمد رمضان.. كريم الحسيني يشكر من خذلوه: "مش باقي على حاجة"

حرص الفنان كريم الحسيني على توجيه رسالة شكر إلى كل من خذلوه، داخل الوسط الفني بعد إعلانه اعتزال الفن، بسبب قلة فرص العمل.

كريم الحسيني: شكرًا لكل من في الوسط الفني على هذه المعاملة

وكتب الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "بمناسبة الشكر أتوجه بالشكر إلى المنتج صديق عمري أحمد السمان الذي تخلى عني تمامًا منذ إنشاء شركته للإنتاج الفني بعدما حلمنا ونحن صغار بأن الذي سيصعد يأخذ بيد أخيه، ولكنه عندما أصبح منتجًا تخلى عني تمامًا، شكرًا للنجم محمد رمضان على عدم رده على مُكالماتي، من 2018 إلى الآن، وأشكره كثيرًا عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل (موسى) حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفًا على الباب من الساعة 3:00 عصرًا إلى 9:00 ليلًا حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديمًا مُقربًا، وتعامل معي على أني معجب لم يتذكر اسمه، منذ هذا اليوم أُصبت بذبحة في قلبي من هذا التعامل".

وأردف حديثه قائلًا: "شكرًا للنجم أحمد العوضي على عدم رده على مُكالماتي، منذ 2021 وخاصة بعدما فتحت مشروعي الخاص عربية القهوة وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الواتساب ولم يرد على مُكالماتي، شكرا للمخرج الذي حلمت بالعمل معه ولم يحدث قط منذ 2017 وحتى الآن المخرج أحمد خالد موسى الذي طال إنتظاري وصبري وطلبي في العمل معه".

وتابع الحسيني: "شكرًا للمخرج الصديق أحمد خالد أمين عن عدم رده على مكالماتي طيلة الخمس سنوات السابقة، شكرًا للمخرج الصديق الدكتور بيتر ميمي لعدم رده على مُكالماتي منذ 2017 إلى الآن، شكرًا للمخرج خيري سالم لعدم رده على مكالماتي الكثيرة، شكر خاص للمخرج الأستاذ أحمد سمير فرج وهو عارف كويس إيه نوع الواجب اللي عمله معايا، شكرًا المخرج محمد سلامة الصديق العزيز لعدم رده على مُكالماتي الثلاث سنوات السابقة، شكرًا للمخرج الصديق أحمد شفيق على إنه مش شايفني في أي حاجة مناسبة من ساعة مسلسل ولاد تسعة لما كان بيحلف بموهبتي واجتهادي".

وأضاف: "شكرًا لكل من في الوسط الفني الجميل على هذه المعاملة الجميلة التي وصلتني إلى هذا القرار العقلاني، وأكيد بعد كتابتي للبوست ده واضح جدًا إني مش باقى على حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ملحوظة أنا لا أكتُب هذا البوست لكي يتم ترشيحي في مسلسلات ولا استضافتي في برنامج.. أنا أكتب هذا البوست تخليدًا لهذا اليوم.. كي يظهر لي كل سنة في الذكريات ..وسأقوم بتحقيق حلمي دعواتكم".

جدير بالذكر أن، يُعرض حاليًا الفنان كريم الحسيني مسرحية "كازينو" مع كل من مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب، من كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ومن إخراج عمرو حسان.