اليابان: مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في محافظة "إيشيكاوا"

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وفُقد شخصان آخران بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة "إيشيكاوا" بوسط اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ أن المحافظة المطلة على ساحل بحر اليابان والتي ما زالت تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها يوم رأس السنة الجديدة بات عليها مواجهة تداعيات الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن معدل الأمطار التي تساقطت من يوم الجمعة الماضية وحتى أمس الأحد على بعض أجزاء المحافظة ضعف متوسط المعدل المعتاد خلال شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من تخفيض التحذير من الأمطار الذي أصدرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم السبت الماضي لمحافظة "إيشيكاوا"، إلا أن التقارير بشأن حدوث أضرار في أنحاء المنطقة ما زالت تتوالى.

ونصحت السلطات اليابانية المواطنين بمتابعة آخر التطورات بشأن أحوال الطقس وأوامر الإجلاء التي تصدرها الحكومات المحلية.