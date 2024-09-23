"البوابة نيوز" ترصد انتظام سير العمل بمدارس الجيزة.. فيديو

رصدت البوابة نيوز، انتظام العام الدراسي الجديد في مدارس الجيزة في اليوم الثالث لانطلاقه.

وأجرت “البوابة نيوز”، لقاءً مع مدير مدرسة محمد كُرّيم الابتدائية المشتركة بالجيزة، وكذا معلمي الفصول، الذين أكدوا الحضور المرتفع للطلاب وإنهاء مشكلة الكثافة الطلابية.

وشهدت المدرسة حضور مرتفع لطلاب الصفوف الثلاثة اليوم، حيث يحضر الطلاب للمدرسة تباعا لعدم التكدس.

وانطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس، أمس الأول السبت، ويقوم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ومديري المديريات بجولات تفقدية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2025/2024.

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