أعراض انسداد الأمعاء وكيف يحدث؟

الانسداد المعوي مشكلة صحية يتعرض لها الكثير من الناس وهو عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة (القولون)، وتختلف الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء منها وجود شرائط ليفية من الأنسجة (التصاقات) في البطن تتكون بعد الجراحة أو الفتق أو سرطان القولون أو بعض الأدوية أو تضيقات من الأمعاء الملتهبة بسبب حالات معينة، مثل داء كرون أو التهاب الرتج، وإذا لم يعالج هذا الانسداد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موت أجزاء من الأمعاء وحدوث مشكلات خطيرة وعلى الرغم من ذلك، فعادة ما يمكن علاج انسداد الأمعاء بنجاح من خلال الرعاية الطبية العاجلة.

وتبرز "البوابة نيوز" الأعراض والأسباب وطرق العلاج لانسداد الأمعاء وفقا لكتاب Mayo Clinic on Digestive Health الذي يتحدث عن صحة الجهاز الهضمي:

-الأعراض:

ألم نتيجة تشنجات البطن الذي يكون متواصلاً أو متقطعًا.

فقدان الشهية.

الإمساك

قيء

عدم القدرة على التبرز أو إخراج غازات

تورم البطن





-التشخيص وزيارة الطبيب:

طلب رعاية طبية طارئة إذا كنت تعاني ألمًا حادًا في البطن أو أعراضًا أخرى للانسداد المعوي.



-الأسباب:

الالتصاق المعوي.

الفتق.

سرطان القولون.

السبب الأكثر شيوعًا للانسداد المعوي لدى الأطفال هو تصالب الأمعاء (الانغلاف).

الانغلاف وهو حالة نادرة، وهو اضطراب ينزلق فيه جزء من الأمعاء إلى داخل جزء مجاور.

أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون

التهاب الرتج وهو حالة تتسبب في التهاب الجيوب الصغيرة المنتفخة (الرتوج) في السبيل الهضمي أو إصابتها بعدوى

التفاف القولون

انحشار البراز

الانسداد الزائف

جراحة في البطن أو الحوض

بعض الأدوية التي تؤثر في العضلات والأعصاب، وتشمل مضادات الاكتئاب والعقاقير أفيونية المفعول.

اضطراب العضلات والأعصاب، مثل مرض باركنسون



-عوامل الخطورة:

من الأمراض والحالات التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بانسداد الأمعاء الجراحة في منطقة البطن أو الحوض التي تسبب الالتصاقات غالبًا، وهي حالة شائعة من حالات انسداد الأمعاء

داء كرون الذي قد يسبب زيادة سُمك جدران الأمعاء، ما يؤدي إلى تضييق الممر

وجود سرطان البطن

-المضاعفات:

يمكن أن يسبب الانسداد المعوي مضاعفات خطيرة مهددة للحياة منها موت الأنسجة.

يمكن أن يؤدي الانسداد المعوي إلى قطع الإمداد بالدم إلى جزءٍ من الأمعاء.

يسبب نقص الدم موت جدار الأمعاء.

قد يؤدي موت الأنسجة إلى تمزق (ثقب) في جدار الأمعاء مما يمكن أن يسبب العدوى.

العدوى.

التهاب الغشاء البريتوني هو مصطلح طبي يشير إلى العدوى في تجويف البطن وهو حالة تهدد الحياة وتتطلب العناية الطبية العاجلة وغالبًا ما تحتاج إلى الجراحة.