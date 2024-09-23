مهرجان للعروض المسرحية القصيرة يكرم اسم سناء جميل

ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية مهرجان للعروض القصيرة في الفتره من ٢٧ ستمبر الي ٣٠ ستمبر علي مسرح أكاديميه الفنون.

وتحمل الدورة الأولى لهذا المهرجان اسم الفنانة الراحلة سناء جميل تكريمآ لها لما قدمته من أعمال فنيه هامه ومتميزة بالمسرح المصرى اهمها مسرحيه الناس اللي فوق،مسرحيه زهره الصبار، مسرحيه زوجات وأزواج .

ويضم المهرجان فى دورته الأولى ٥ عروض قصيره يقوم بإخراجهم طلاب المعهد العالي للفنون الشعبيه كنشاط فني وعملى لإفراغ طاقاتهم الفنيه

يدير المهرجان الطالب عمرو محروس تحت اشراف فنى للدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنيه بالمعهد وذلك