وزير الإسكان عن حادث أسوان: فحصنا محطات المياه ووجدناها مطابقة للمواصفات

قال شريف الشربيني وزير الإسكان، إنّه جرى التأكد من العينات التي جرى أخذها من محطات المياه بمحافظة أسوان، وبالفعل كانت مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية، معلقا: «بعد رصد الحالات كثفنا حملات التقارير والنتائج من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة، إذ يعد جهازا رقابيا داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشكلة ظهور الحالات بأسوان لم تكن مشكلة مياه، موضحا: «اشتغلنا من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة أسوان، وأطلقنا مجموعات عمل ميدانية على الأرض بهدف التقصي والتعرف على أسباب ومبررات المشكلة».

وتابع: «بعد مرحلة فحص محطات المياه بالكامل لجأنا إلى فحص الشبكات الفرعية نفسها، ولكن وجدناها مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية أيضا».