للمرة الأولى.. مصر تستضيف أكبر فعالية للرياضات الإلكترونية في العالم

تستعد القاهرة لاستضافة جيميرجي، أحد أكبر الفعاليات العالمية للرياضات الإلكترونية، للمرة الأولى، وذلك على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 40 ألف زائر من عشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، مما سيحول القاهرة إلى وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية واللاعبين الدوليين الذين سيتنافسون على الجوائز الكبرى.

وصممت جيميرجي خصيصًا لعشاق الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو جيم من جميع الأعمار، ويهدف إلى خلق بيئة حيوية تجمع بين الواقع والعالم الافتراضي، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل وتكوين تجارب لا تُنسى.

وحققت جيميرجي نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه من قبل IFEMA MADRID في عام 2016، حيث نظم أكثر من عشرين نسخة ناجحة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، مما يعكس قوة مكانته في عالم الرياضات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تساهم استضافة هذا الحدث الفريد في تعزيز مكانة مصر ومنطقة شمال إفريقيا كمركز حيوي لثقافة الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو جيم، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف مجموعة متنوعة من ألعاب الكومبيوتر، والهاتف المحمول، ووحدة التحكم (الكونسول)، بدءًا من البطولات المثيرة وصولاً إلى العروض الترفيهية لأبرز الفنانين، بالإضافة إلى العروض العملية لأحدث معدات الألعاب. يجمع جيميرجي بين الترفيه والتكنولوجيا المبتكرة، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها.

يقدم الحدث تجربة غير مسبوقة للزوار واللاعبين على حد سواء، حيث سيوفر أعلى مستويات الجودة في كل جانب من جوانب الحدث لتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وأفضل ما في عالم الرياضات الإلكترونية.