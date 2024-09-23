السوبر الأفريقي.. محمود الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي في السعودية

يغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن بعثة النادي في رحلة السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعه المقبله في التاسعة مساء على ملعب المملكة ارينا بالسعودية.

وجاء غياب محمود الخطيب عن السفر مع بعثة الأهلي إلى السعودية لظروف خاصة بينما تم تكليف محمد الغزاوي برئاسة بعثة الأهلي مع تواجد أعضاء مجلس الإدارة.

وتسافر بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي بحثا عن اللقب التاسع للمارد الاحمر في تاريخ البطولة.