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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

14 أكتوبر.. الجيش الكوري الجنوبي يشارك في تدريبات مشتركة مع قطر

الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي
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يشارك الجيش الكوري الجنوبي، 14 أكتوبر المقبل، في تدريبات مشتركة مع دولة قطر، وذلك في مركز تدريب القلايل.


وذكر الجيش الكوري- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن هذه أول تدريبات خارجية من نوعها، حيث ستشارك فرقة من حوالي 100 جندي و4 دبابات من طراز "كيه 2 بلاك بانثر" و4 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9 إيه 1" في التدريبات التي ستستمر أسبوعين، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وأضاف الجيش الكوري، أن البلدين يخططان لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية والمناورة، والتدريب على إجراءات الاستدامة مثل صيانة المعدات، مع الأخذ في الاعتبار بيئة قطر الجافة وذات درجة الحرارة العالية.
وستسافر القوات والمعدات إلى قطر على سفينة الإنزال "نوجيو كبونغ"، والتي من المقرر أن تجري تدريبات مشتركة مع الجيش القطري في المياه القريبة من الدوحة للمرة الأولى.
وأوضح الجيش الكوري الجنوبي، أنه يخطط للترويج للمعدات العسكرية الكورية الجنوبية خلال فترة التدريب، من خلال عرض قدرات الدبابة "كيه 2" والمدفع "كيه 9 إيه 1".
 

الجيش الكوري الجنوبي تدريبات مشتركة قطر