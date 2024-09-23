محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب ، لمتابعة أخر مستجدات الموقف الحالي لنسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وبلاط الانترلوك وزراعة أشجار ونخيل ، موجهاً بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة ، مؤكداً أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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