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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم.. صور

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب ، لمتابعة أخر مستجدات الموقف الحالي لنسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وبلاط الانترلوك وزراعة أشجار ونخيل ، موجهاً بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة ، مؤكداً أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية شبين الكوم زراعة اشجار محافظ المنوفية