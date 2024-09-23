الصحة تتوقع انحصار حالات النزلات المعوية في أسوان خلال أسبوع

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان: «لاحظنا انخفاض عدد الحالات خلال يومين»، مشيرا إلى أن فترة حضانة الميكروب في المعدة يأخذ مدة تتراوح بين 3 و5 أيام .

وتوقع “عبد الغفار” في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، انحصار الحالات المصابة بشكل كامل خلال أسبوع، مشيرا إلى أن محافظة أسوان تضم 116 قرية و77 نجع، وهي محافظة ليست صغيرة، وبالتالي فإن عدد الحالات التي يتم التحدث عنها بالنسبة لحجم هذه المحافظة تعتبر بسيطة للغاية ولكنها لها كافو الرعاية والاهتمام على كل مستويات الدولة.

وتابع: «الإجراءات التي جرى اتباعها منذ تلقي البلاغ الأول يوم 16 سبتمبر بدأت يوم 17 سبتمبر، من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي والترصد البيئي بوزارة الصحة برئاسة نائب الوزير، الذي انتقل فورا مع فريق العمل والإدارة المركزية للشؤون العلاجية والإداراة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ».