باليه سان بطرسبرج الروسية تعرض بحيرة البجع بأوبرا القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية.

وقالت الدكتورة لمياء زايد، إن فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية تقدم اولى العروض الاجنبية للموسم الفنى الجديد 2024 - 2025 حيث تؤدى الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، مضيفة ان الزيارة تاتى ضمن جهود وزارة الثقافة لتنفيذ خطط التبادل الابداعى مع مختلف دول العالم.

وتابعت، أن العرض يقام لمدة اربعة ليال متصلة فى الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 2 ، 3 ، 4 اكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 اكتوبر على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية ، مشيرة ان بحيرة البجع يعد احد ابرز الباليهات الكلاسيكية العالمية التى تمثل ايقونة خالدة فى تاريخ الفنون الجادة .

جدير بالذكر، ان باليه بحيرة البجع كتب موسيقاه بيتر اليتش تشايكوفسكى فى الفترة بين عامى 1875 - 1876 وعرض لاول مرة في موسكو عام 1877 ليبقى احد الأعمال الكلاسيكية حيث يجمع عالم الخيال المتمثل بالبجعات المسحورات والواقع مجسدا فى الأمير والبلاط ، كما قدمته فرقة باليه اوبرا القاهرة ويعد احد اهم عروض ريبرتوارها الفنى الثرى .