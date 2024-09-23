المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين في سرقة الدراجات النارية بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين، بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في شخصين بأنه اثناء تواجد قوة أمنية بمنطقة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهم سلاح أبيض "كتر" ومطواهة أثناء استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضاف بقيامه بارتكاب 7 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط 5 دراجات نارية بمكان إخفائهم، وأضاف بتصرفه فى باقى الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "محدد وجارى ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.