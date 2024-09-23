بعد توقيع بروتوكول المتحدة.. هل يتراجع كريم الحسيني عن قرار الاعتزال؟

يتصدر اسم الفنان كريم الحسيني التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلانه قرار اعتزال الفن الذي قدم من خلاله مشوار فني حافل، وتحديدًا شخصية "عبدالله" في فيلم "شمس الزناتي" مع الزعيم عادل إمام، ونشر الحسيني منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" يحمل جزء من الغموض لم يكشف صراحة إذا كان قرار الاعتزال نهائيًا أم لا ؟

كريم الحسيني: قررت اعتزل ما يؤذيني

نشر الفنان كريم الحسيني منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا بحاول أسعى بكل طاقتي وجهدي و إيماني ويقيني أنها ستأتي".

وتابع: "لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشللية، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدًا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج، أعمل بالمسرح الذي احتضنني ولكني موظف بمسرح الدولة... فأقوم بعمل المسرحية بطولة وأتقاضى عليها 5000 جنيه في الشهر، وبعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه! هل هذا يُعقل".

وأضاف الحسيني: "ومع ذلك أنا راضي تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب، اجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقة وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالاً جديداً كي أُقدم نفسي بشكل جديد إلى المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أدعوهم إلى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليلة عرض لـ٤ مسرحيات ناجحة وتمت استضافتي في أكبر برنامج منى الشاذلي، "صاحبة السعادة"، ثم ماذا بعد؟ لا شيء! كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود فعل حقيقية بدون لجان إلكترونية ثم ماذا بعد؟.. لا شيء".

واختتم كريم الحسيني منشوره: "لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين... بعد انتهاء عرض مسرحية "كازينو" التي تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحة تمامًا.. أقصد (صفحة الوسط الفني المبني على اللا معايير)".

ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول مشترك مع مدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التمثيلية، بحضور كل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وقع عن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، والدكتور أشرف زكي عن نقابة المهن التمثيلية.

و تضمن البروتوكول قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج عدد من الأعمال التاريخية والدينية عن؛ أشهر المفسرين في التاريخ الإسلامي، وعن دور المرأة المميز في الإسلام، وعن الإسهام العلمي للعلماء في الحضارة الاسلامية، سير رواد لهم اسهامهم في البناء الحضاري في الإسلام. كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج عدد من المسلسلات الإذاعية الدرامية.