تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة

انتهت مشاجرة بين فتاة وشاب يعمل سائق بالتصالح داخل قسم شرطة حدائق القبة .

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من فتاة أتهمت شاب بأحتجازها والتعدى عليها بالضرب وتم ضبطه وتصالح الطرفين .

وكانت أتهمت فتاة سائق بضربها ضرب مبرح والتحرش بها ، وقالت إنها كانت تنتظر سيارة لنقلها إلى وجهتها الخاصة، وفوجئت بالسائق وهو يحاول أن يذكّرها به، إذ اكتشفت أنه زميل لها بالجامعة لكن لا تجمعهما علاقة خاصة.

وأضافت مع ذلك حاول أن يجعلها تركب معه عنوة، وأخذ منها حقيبتها حتى تضطر للركوب معه، وبعد رفضها التام اعتدى عليها بالضرب المبرح.

واضافت : "مسك موبايلي وكسره وضربني جامد جدا بمفتاح ومطواه وثبتني وحاول يعتدى عليا ويخطفني وكاميرات الشارع جايباني".