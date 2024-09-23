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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوث "الصحة الحيوانية" يعلن تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل مطار القاهرة التابع للمعهد

باحثي معهد بحوث الصحة
باحثي معهد بحوث الصحة الحيوانية
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أعلنت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل مطار القاهرة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية في الحصول علي شهادة الأيزو  17025 للعام الخامس علي التوالي.

وتقدمت “عيد” بخالص التهنئة الي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والي الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بهذه المناسبة. 

وأشارت "عيد" إلى أن لمعمل مطار القاهرة الكائن داخل الحجر البيطري بالمطار دور مهم في تسهيل الإجراءات لأصحاب الحيوانات الأليفة وذلك بعمل التحاليل المعملية اللازمة والشهادة الصحية واستكمال باقي الإجراءات المحجرية من خلال الحجر البيطري.

معهد بحوث الصحة الحيوانية شهادة الأيزو 17025 الحجر البيطري