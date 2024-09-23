محافظ الشرقية يشارك في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يرافقه المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ محافظة الدقهلية ، وذلك للمشاركة في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة وكان في إستقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أيمن محمد الشهابي محافظ دمياط .

وفي مستهل اللقاء أعرب محافظ الشرقية سعادته لتواجده على أرض محافظة الدقهلية والمشاركة في إحتفالية تكريم أصحاب المشروعات المتقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة بمحافظات دمياط والدقهلية والشرقية والتي تشارك فيها محافظة الشرقية بـ 9 مشروعات متأهلة للتحكيم الوطني.

وثمن محافظ الشرقية جهود وزارتي التخطيط والتنمية المحلية المبذولة تجاه تشجيع الشباب ودعمهم لإنجاز هذه المشروعات المهمة والمبدعة.

بينما رحب محافظ الدقهلية بزيارة محافظ الشرقية اليوم ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد أبرزت عن عزمها الأكيد نحو المضي قدماً في سبيل التحول للإقتصاد الأخضر وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 م ، وما تحمله من أهداف للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وعلى هامش اللقاء تبادل محافظو الشرقية والدقهلية ودمياط الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ، والمهندسه شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة الدقهلية والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

ومن المقرر أن يشهد محافظو الشرقية والدقهلية ودمياط مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة والتي سيتم عرضها علي اللجنة الوطنية لإختيار المشروعات الفائزة والمؤهلة للمشاركة في مؤتمر المناخ cop29 بدولة أذربيجان.