وزير الصحة: 480 حالة أصيبت بالنزلات المعوية في أسوان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة ترصد أي تغيرات على مدار اليوم في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه منذ يوم 16 سبتمبر، بدأ التعامل مع حادث أسوان، من خلال تشكيل لجان لإدارة الموقف، وبالتعاون مع أجهزة المحافظة والأجهزة المعنية بهذا المجال.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، أن إجمالي حالات النزلات المعوية التي ترددت على المستشفيات منذ يوم 11 أو 12 سبتمبر حتى الآن 480 حالة، مشيرا إلى أن المعني من كلمة تردد هي مجئ المريض للطوارئ أو الرعاية بالمستشفيات للكشف عليه وأخذ العلاج المناسب، ثم العودة إلى منزله.

وتابع، أن الحالات التي جرى حجزها بالمستشفيات نظرا إلى حاجتها إلى عناية وإشراف طبي سواء لتركيب المحاليل عن طريق الوريد أو تعويض بعض الوظائف الحيوية التي نتجت عن تأخره في تلقي العلاج بالوقت المناسب بلغت 168 حالة، تحسن منهم 49 حالة، بينما تبقى 78 حالة في القسم الداخلي بالمستشفى، مؤكدا استقرار أوضاع هذه الحالات.