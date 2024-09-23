علوم واختراعات من الحضارات في مركز توثيق التراث

عقد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية ومبادرة "فكر خانة"، ورشة تفاعلية تحت عنوان: "علوم واختراعات من الحضارات"، وذلك يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود المكتبة لتعزيز الوعي بأهمية الابتكارات التي قدَّمتها الحضارة المصرية القديمة، والتي ساهمت في تطور العلوم والآداب، حيث تميزت بإنجازات مهمة في مجالات مثل: اللغة، الرياضيات، الفلك، الطب والهندسة..

وتهدف الورشة المجانية إلى تعريف الأطفال بالعلوم الفلكية وأهم الاختراعات المصرية، وقد تعلم الأطفال المشاركون كيفية قياس الوقت باستخدام الساعة المائية، التي كانت مستخدمة منذ حوالي 4000 سنة قبل الميلاد.