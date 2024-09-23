وزير الصحة: لدينا منظومة للاطمئنان على سلامة كل نقطة مياه شرب تصل للمواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن هناك متابعة دورية للحالات المتبقية التى تعاني من نزلات معوية في أسوان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وذلك عقب قيامه بجولة تفقدية في عدد من المستشفيات بأسوان.

وأكد عبد الغفار، أن الدولة لديها نظام محكم للمياه وتم التأكد من سلامة مياه الشرب في أسوان من خلال أخذ عينات من عدد من محطات المياه لفحصها.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم التحرك بسرعة لمتابعة الوضع في محافظة أسوان، قائلا: "لدينا منظومة للاطمئنان على سلامة كل نقطة مياه شرب تصل للمواطنين"