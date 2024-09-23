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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: وزراء الطاقة لدول بريكس يجتمعون على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/ أنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة ؛ لتعزيز الاقتصادات الوطنية والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة المواطنين.


وقال بوتين - للمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بحسب وكالة "سبوتنيك": "أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة في دول بريكس على هامش المنتدى والذي سيصبح أحد الأحداث الرئيسية في عام رئاسة روسيا لهذه المنظمة"..مشددا على ضرورة الاتفاق على مبادئ التحول العادل للطاقة المشتركة بين الدول الأعضاء وتحديد سبل تعزيز دور بريكس في حوار الطاقة العالمي.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة بريكس في القمة التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر القادم في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024.
 

بوتين الحقائق الجيوسياسية الجديدة قطاع الطاقة