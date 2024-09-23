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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة: الفحص المعملي أثبت وجود عدوى بكتيرية قولونية تسببت في إصابات أسوان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الفحص المعملى للحالات المصابة فى محافظة أسوان، أثبتت وجود عدوى بكتيرية قولونية، مشيرا إلى ان نقل العدوى يتم عن طريق التلوث بالبراز أو التلوث فى الطعام. 

أوضح وزير الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية في أسوان كان يوم 16 سبتمبر، عبارة عن نزلات معوية وإسهال وقيء ومغص وارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف: أن الأمر لم يبدأ في يوم 16، ولكن كان قبلها بيومين أو ثلاثة أيام من خلال أجهزة الرصد الموجودة في وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية في محافظة أسوان، والتي أفادت بوجود 8 حالات تعاني من نزلات معوية في مستشفى دراو وعدد 22 حالة من منطقة أبو الريش.

وتابع: أن الاشتراك في المناطق الجغرافية، ما دفع مدير الشؤون الصحية إلى إبلاغ أجهزة الرصد في وزارة الصحة بالأمر.

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