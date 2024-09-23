رويترز: إسرائيل تبعث رسائل إلى اللبنانيين بالابتعاد عن مواقع حزب الله

كشفت وكالة رويترز للأنباء يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على لبنان، بشن غارات جوية على مناطق الجنوب، هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وأشارت رويترز إلى أن جيش الاحتلال طالب اللبنانيين بمغادرة جنوب البلاد، لعدم وقوع ضحايا مدنيين، حيث استهدف مواقع إطلاق صواريخ ومعاقل لحزب الله، في غارة مكثفة كبيرة.

وأكدت الوكالة الإخبارية أن مواطنين في جنوب لبنان تلقوا مكالمات ورسائل من رقم هاتف لبناني يأمرهم بالإبتعاد الفوري لمسافة كيلو متر عن أي موقع يستخدمه حزب الله.

ونوه مراسل رويترز في لبنان، إلى تلقيه أيضا مكالمة، في حين نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال رسالة بالعربية محذرا المواطنين اللبنانيين من الاقتراب من أي موقع لحزب الله، أو البقاء فيه.

وصباح اليوم، نفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية في مختلف المواقع، قبل أن يبدأ جولة ثانية من القصف في الوقت الحالي، مستهدفا بشكل رئيسي معاقل حزب الله بجنوب لبنان، لاسيما مخازن صواريخ الكروز والقذائف الصاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي في بيانه أن إسرائيل تتهم حزب الله بتخزين أسلحة ومنصات صواريخ داخل منازل مدنية، لاستغلال المدنيين، مطالبة المواطنين اللبنانيين بمغادرة جنوب لبنان ومواقع الاشتباك على الفور.

وكتب العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم وصلتهم رسائل تحذيرية على هواتفهم تطالبهم بمغادرة جنوب لبنان ومنازلهم مع اندلاع هذه الغارات الكثيفة.