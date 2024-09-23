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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

3 محافظين يشاركون في مؤتمر تكريم الفائزين بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية

في دورتها الثالثة بالمحافظات الثلاث

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، كلا من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط  ، في إطار زيارتهم للمحافظة للمشاركة في تكريم الفائزين بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث ( الدقهلية - الشرقية- دمياط ) .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفي إطار استعداد مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر انعقاده في مدينة باكوا بدولة ارزبيجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمهندسه لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقيه ، والمهندسه شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهليه ، والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية.

واشار اللواء " مرزوق " الي ان الهدف من المشروعات الخضراء الذكية هو تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية التي أعدتها مصر لتغير المناخ 2050.

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لمحافظي الشرقية ودمياط لتشريفهم محافظة الدقهلية اليوم للمشاركة هذا المؤتمر ، وتكريم الفائزين بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية. 

وعلي هامش اللقاء تبادل محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط الدروع التذكارية تقديرا لدور كل منهم في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

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