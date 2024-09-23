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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة: أول ظهور لحالات النزلات المعوية في أسوان كان يوم 16 سبتمبر

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى
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قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن أول ظهور لحالات النزلات المعوية في أسوان كان يوم 16 سبتمبر، عبارة عن نزلات معوية وإسهال وقيء ومغص وارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، أن الأمر لم يبدأ في يوم 16، ولكن كان قبلها بيومين أو ثلاثة أيام من خلال أجهزة الرصد الموجودة في وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية في محافظة أسوان، والتي أفادت بوجود 8 حالات تعاني من نزلات معوية في مستشفى دراو وعدد 22 حالة من منطقة أبو الريش.

وتابع أن الاشتراك في المناطق الجغرافية، ما دفع مدير الشؤون الصحية إلى إبلاغ أجهزة الرصد في وزارة الصحة بالأمر.

وأوضح وزير الصحة ، أن هناك فرق طبية كاملة تم توفيرها من خلال ١٢ فرق وقافلة طبية بكلا القريتين لمتابعة ومناظرة الحالات بصفة يومية 

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