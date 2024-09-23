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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "بداية"| تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية أكوة الحصة بالغربية.. صور

جانب من أعمال القافله
جانب من أعمال القافله
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نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية أكوة الحصة التابعة لمركز كفرالزيات، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة" ومبادرة " بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  718 حيوان وماشية ،و2500 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " عبدالعزيز" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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الادارة البيطرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية القوافل البيطرية