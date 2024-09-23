الأنبا بولا يترأس القداس الإلهي بكنيسة يسوع الملك بنيوچيرسي

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة يسوع الملك، بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقام بسيامة شمامسة جدد من ابناء الرعية، حيث شارك في الصلاة القمص ملاك سعدالله، راعي الكنيسة، والأب مرقس خير.

وفي كلمة العظة، شرح الأنبا بولا معاني بعض أجزاء الصلاة الربانية، ومنها "ليتقدس اسمك ولتكن مشيئتك" مؤكدًا أهمية عمل وتنفيذ مشيئة الله في حياتنا، وتقديس اسمه.

وعبر الأب ملاك في كلمته قبل العظة عن مدي سعادته بزيارة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق للكنيسة، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من قبل أعضاء الرعية، في التنظيم والمشاركة.

تضمن القداس الإلهي الاحتفالي أيضًا عددًا من الترانيم المختلفة، كما اختتم الأب المطران الصلاة، بمباركة جميع الحاضرين.