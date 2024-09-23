في الذكرى الـ 101 لميلاده| مسيرة هيكل.. أشهر جورنالجى فى تاريخ مصر

محمد حسنين هيكل.. يُعد أشهر جورنالجى فى تاريخ مصر، حيث شارك فى تغطية المعارك التى خلفتها الحرب العالمية الثانية، كما اثرى الحياة السياسية والثقافية بمؤلفاته فى التاريخ والسياسية.

و تحل اليوم الذكرى الـ 101 على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، حيث ولد في 23 سبتمبر عام 1923، بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وتلقى تعليمه في القاهرة وبدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر.

مسيرته فى بلاط صاحبة الجلالة

شارك الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل في تغطية بعض المعارك التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، ثم التحق بمجلة آخر ساعة عام 1945 كمحرر أيضًا، واستمر في العمل بهذه المجلة حتى أصبحت تحت ملكية جريدة أخبار اليوم، وخلال هذه الفترة عمل هيكل كمراسل متجول لجريدة أخبار اليوم لينقل الأحداث الجارية من كل مكان بالعالم سواء في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى حتى أنه سافر إلى كوريا وإلى أفريقيا وحتى البلقان.

استقر “هيكل” بمصر عام 1951 حيث تولى منصب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وفي نفس الوقت مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، حيث استطاع من خلال وظيفته أن يتلمس الواقع السياسي الجاري في مصر آنذاك، ثم عين رئيس تحرير جريدة الأهرام لمدة 17 عاما، وكان له عمود أسبوعي خاص به تحت عنوان بصراحة، حيث استطاع أن يكتب في هذا العمود لعام 1994.

وفى عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل فى منصبه حتى 1974، كانت أول مقالاته بالأهرام فى 10 أغسطس 1957 فى زاوية "بصراحة" والأخير فى 1 فبراير 1974 قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة وأنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

مناصب تولاها

وإلى جانب العمل الصحفى شارك محمد حسنين هيكل فى الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام فى عام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض.

ويعد هيكل مؤرخًا للتاريخ العربي الحديث خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلى، حيث قام بتسجيل سلسلة من البرامج التأريخية ولديه أيضاً تحقيقات ومقالات للعديد من صحف العالم فى مقدمتها "الصنداى تايمز" والتايمز" فى بريطانيا.

كان هيكل صديقا مقربا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما كان عضوًا باللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي العربي خلال الفترة من 1968 وحتى 1974، وفي أبريل عام 1970 عين هيكل وزيرا للأرشاد القومي، وهو المنصب الذي قبله بعد أن تكرر اعتذاره عنه عدة مرات، ولمدة أسبوعين أضيفت إليه وزارة الخارجية بسبب في غياب وزيرها الأساسى «محمود رياض»، ونص المرسوم الذي صدر بتعيينه وزيرا للأرشاد القومى على استمراره في عمله كرئيس لتحرير الأهرام، لكنه لم يستمر طويلا في منصبه كوزير حيث ترك المنصب بعدها بستة أشهر في أكتوبر 1970 بعد وفاة عبدالناصر، حيث رفض حينها التخلي عن رئاسة تحرير الأهرام.

مؤلفات "هيكل"

بلغت مؤلفات "هيكل" نحو 40 كتاب سرد فيها أحداث تاريخية عاصرها بنفسه، حيث صدر أول كتاب له بعنوان «إيران فوق البركان»، في عام 1951 ، بعد زيارة لإيران استغرقت شهرا، و يُعد كتاب "فلسفة الثورة"، والذى صدر فى 1953، والذي كتبه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحرره هيكل.

واعتزل هيكل الكتابة الصحفية المنتظمة بعد أن أتم الثمانين عاما، في عام 2003، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية حول الأحداث في مصر والعالم، منها «مع هيكل» ، و «مصر أين.. ومصر إلى أين؟» .

رحيل الأستاذ

رحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، في 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عاما بعد صراع مع المرض.