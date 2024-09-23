وكيل زراعة البحيرة يشدد على دقة توزيع الأسمدة

أشاد الدكتور حسنى عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بتميز وإتقان مديري جمعيات الزراعية في بسطره ونصار، لتنفيذهم التعليمات بدقة وانضباط عالي.

وجّه الدكتور عزام، بضرورة تعميم نموذج سجل حماية الأراضي وسجل الأسمدة النموذجي في الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وبينما أكد على أهمية تسجيل أرقام الحيازات للمخالفين، حث بشدة على متابعة يومية من الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي.

وفي سياق آخر، عبر الدكتور عزام عن حرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة المدعمة والمستلزمات الزراعية للمزارعين، موجها توجيهات مستمرة للجهات المعنية بهذا الشأن. كما شدد على ضرورة حل المشاكل التي تعترض المزارعين على الفور وتوفير كل ما يلزم لإنتاجهم.

جولة ميدانية لوكيل وزارة الزراعة علي الجمعيات الزراعية

وتفقد وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، الجمعيات الزراعية في منطقة دمنهور وتحديداً في قرى قابيل، بسطره، ونصار، والتأكد من توزيع الأسمدة بشكل سليم وفقاً للخطط المعدة، إضافة إلى متابعة عمليات الصرف بدقة لضمان وصولها للمزارعين بكفاءة.

أكد الدكتور حسنى عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة، على أهمية الالتزام بالحصر الدقيق للمحاصيل أثناء توزيع الأسمدة، مع ضرورة متابعة عمليات الصرف وتأكيد توافر الأسمدة وفقًا للبرنامج الشهري المحدد.

وأشار إلى أنه يجب على مديري الجمعيات والعاملين تسهيل عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مع إكمال عمليات الحصر بكل دقة وتحديث قواعد البيانات، مؤكدًا ضرورة صرف الأسمدة وفقًا للمقررات المحددة لكل نوع من المحاصيل، مع التأكيد على أنه لا يتم الصرف إلا بواسطة كارت الفلاح.

وأضاف بأن الالتزام بالمواعيد الرسمية وحسن معاملة المزارعين أمور أساسية.

وختم بتأكيد أن المتابعة ستكون يومية عبر اللجان المختصة من المديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعي، حيث سيتم متابعة سير العمل وانتظام توزيع الأسمدة بدقة لضمان استفادة جميع المواطنين.