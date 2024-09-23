"لتشغيل الفنانين".. المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع مدينة الإنتاج ونقابة المهن التمثيلية

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول مشترك مع مدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التمثيلية، بحضور كل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وقع عن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، والدكتور أشرف زكي عن نقابة المهن التمثيلية.

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية ومدينة الإنتاج الإعلامي

وكتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، "وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التمثيلية لإنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدينية وتطبيق آلية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال خلال السنوات الماضية، وإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية و إذاعية".

وتابعت: "تضمن البروتوكول قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج عدد من الأعمال التاريخية والدينية عن؛ أشهر المفسرين في التاريخ الإسلامي، وعن دور المرأة المميز في الإسلام، وعن الإسهام العلمي للعلماء في الحضارة الاسلامية، سير رواد لهم اسهامهم في البناء الحضاري في الإسلام. كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج عدد من المسلسلات الإذاعية الدرامية".

وفي هذا السياق، تصدر اسم كل من الفنان أحمد عزمي والفنان كريم الحسيني التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب عدم عملهم منذ سنوات طويلة، وناشد كل منهما نجوم الوسط الفني للعثور على فرصة عمل في أعمال فنية لمواجهة صعوبة الحياة.