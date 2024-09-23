وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددا من مدارس أكتوبر والحوامدية.. صور

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إدارتي أكتوبر والحوامدية التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس الجيزة.

حيث تفقد مدرستي الحي الثاني الرسمية لغات، ومدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات التابعتين لإدارة أكتوبر التعليمية وكان فى استقباله فاتن مدكور مدير عام الإدارة.

كما تفقد مدرستي الشهيد محمد راشد سعد الابتدائية، ومدرسة أم خنان الإعدادية بنين. وكان في استقباله محمد قطب مدير عام الإدارة.

وكانت أهداف الزيارة الوقوف على حسن سير العملية التعليمية وتنفيذ القرارات والتعليمات و متابعة موقف المدارس من الكتب المدرسية و تنفيذ القرارات الوزارية بسد العجز وتقليل الكثافات داخل الفصول

وكذلك تفقد الأثاثات المدرسية وتوفيرها لراحة الطلاب ونظافة الفصول ودورات المياه والجداول والقوائم.

وقد شدد على الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب

واتباع الإجراءات الأمنية داخل المدارس من خلال تفعيل دور الأمن المدرسى حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والمتابعات المستمرة للسادة مدراء ووكلاء عموم الجيزة لاستقرار العملية التعليمية وعدم التهاون مع المقصرين وتطبيق أقصى درجات الشفافية والعدالة بين الجميع لإعطاء كل ذى حق حقه .

مع تحقيق أفضل درجات المتعة فى التعلم وتحقيق أحد أهم عناصر الجودة والتى تتحقق من خلال تقليل الكثافة وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية وأشار إلى التواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة ورفع أية إشغالات بمحيط المدارس مع تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول وبكل دقة وشفافية.