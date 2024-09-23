بعد فتح ملف أولمبياد باريس.. ناقد رياضي: يجب محاسبة المنظومة الرياضية بالكامل

كشف أيمن بدرة، الناقد الرياضي، تفاصيل بدء وزارة الشباب والرياضة لعميلة التقييم الشامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قام به الرئيس السيسي بعد أولمبياد باريس، يأتي اتساقا مع الشارع المصري والرأى العام، وبعيدا عن المبررات التي حاول بعض المسئولين أن يقدموها لتصرفات وإجراءات ونتائج مخيبة للأمال.

وأضاف أيمن بدرة، أن الرئيس السيسي وجه وزارة الشباب والرياضة بضرورة إعداد دراسة شاملة وكاملة عما حدث في أولمبياد باريس 2024، كما وجه حينها بإحالة بعض الملفات الشائكة إلى النيابة العامة، منها ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت نجم المنتخب الوطني.

وتابع: المنظومة كلها يجب أن تحاسب، لإن هناك استغلال خاطئ لفكرة الاستثمار الرياضي، ويوجد أندية كبيرة لا تسجل لاعبيها في كرة القدم وغيرها من الرياضات، إلا بمبلغ مالي كبير.

وأكد أيضًا أن هناك توجيهات باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية، وتوجيهات أخرى بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، مه وضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما.

وأردف: المشكلة الحقيقية كانت فى تقليص عدد الممارسين والمنافسين، حيث تم التوجيه بتقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، وتوجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.