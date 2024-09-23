مدير تعليم الوادي الجديد يحيل مدير مدرسة الخارجة الثانوية للبنات للتحقيق

أحال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إدارة مدرسة الخارجة الثانوية للبنات للتحقيق العاجل

جاء ذلك خلال زيارة فجائية للمدرسة بمرافقة وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية ، حيث تلاحظ عدم الانضباط الإداري ، والإهمال والتقصير في العمل .

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة .

على جانب آخر، تابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عبر برنامج team,s , وفريق غرفة العمليات المشكلة بالمديرية ، زيارات فرق المتابعة الميدانية لمدارس المحافظة لتفقد العمل والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة .

وأوضح المهندس سيد، أنه جرى تفعيل برنامج team,s مع جميع المعنيين من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة والإدارات النوعية والموجهين وفرق المتابعة وذلك لمتابعة العمل لحظة بلحظة فى جميع مدارس المحافظة وعلى مدار الساعة ورصد الإيجابيات وتشجيعها وحال وجود أى مشكلات يتم تذليلها على الفور.